DIM спільно з банком "Глобус" запускає іпотечну програму для ЖК А136

Група компаній DIM оголосила про початок стратегічного партнерства з банком "Глобус", отриманні банківської акредитації та впровадженні спільної іпотечної програми для столичного житлового комплексу А136, повідомили в пресслужбі девелопера.

"Група компаній DIM розширила можливості для інвесторів через банківську іпотеку в сегменті бізнес-класу. Відтепер, банк-партнер "Глобус" пропонує клієнтам скористатися іпотечним кредитом терміном до 20 років для придбання квартир, пентхаусів, апартаментів в А136 Highlight Tower на вул. Антоновича. Банківська іпотека - зручний і надійний механізм під час інвестицій, що нівелює ризики, пов'язані з воєнним станом у країні", - зазначає керуючий партнер компанії DIM Олександр Насіковський.

А136 Highlight Tower (вул. Антоновича, 136-138) - проєкт бізнес-класу, 33-поверхова будівля загалом на 324 квартири, із закритою територією та підземним паркінгом. Заявлений термін здачі в експлуатацію - 4 кв. 2024 року. Наразі, згідно з порталом ЛУН, ціна - від 94,05 тис.грн/кв.м.

DIM у партнерстві з банком Глобус пропонує клієнтам цілу низку нових можливостей для інвестицій у нерухомість. Одна з ключових послуг - пропозиція комерційного кредитування для фізичних осіб-інвесторів на термін до 20 років і фіксації вартості в гривні.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків у країні.