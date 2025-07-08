Інтерфакс-Україна
Економіка
15:44 08.07.2025

Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

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Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

З початку війни вартість будівництва житла зросла на 30%, доля інвестиційних угод зменшилась, серед покупців первинного житла переважають кінцеві споживачі, повідомив молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

"Залежно від класу проєкту, собівартість будівництва зросла на 10-30%. Водночас відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили. Наприклад, зараз DIM завершує будинок на 33 поверхи, і ми змушені залучати одразу декілька компаній для завершення внутрішнього оздоблення комплексу", - зазначав він у ході виступу на International Invest Summit 2025, що відбувся 4-5 липня у Львові.

При цьому, за його словами, у Києві інтерес інвесторів до первинного ринку знизився. Якщо до повномасштабної війни 60% продажів генерували саме інвестори на ранніх етапах будівництва, то нині переважає кінцевий споживач.

"Причина не в нестачі коштів чи зниженні кількості покупців. Просто вартість первинного житла часто перевищує ціни на готові об’єкти на вторинному ринку поблизу. Забудовник не може продавати нижче собівартості, яка зросла від 10 до 30%", - пояснив експерт.

На думку молодшого партнера групи компаній DIM, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом інвестування, особливо у бізнес та преміальному сегменті у центрі столиці.

"З початком повномасштабного вторгнення, у Києві багато забудовників перейшли працювати у сегмент економ-класу, де квадратний метр коштує до $1 тис. У цьому сегменті з’являється багато проєктів, зокрема, в Ірпені, Бучі та інших передмістях столиці. Проте в цих сегментах малоймовірне надвисоке зростання цін, - зазначив Насіковський.

Щодо столиці, особливо центра, то попит зростатиме в умовах лімітованої пропозиції ділянок. Це сприятиме значному зростанню цін у преміальних клубних будинках – до $7-8 тис. чи навіть $10 тис за кв. м.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #dim #будівництво #вартість #насіковський #житлобуд

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