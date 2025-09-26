Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

Зменшення пропозиції на ринку житлової нерухомості Києва та стабільний попит зі сторони покупців утримують тренд на зростання цін на новобудови, до кінця року вартість квадратного метра виросте на 10-15%, повідомила агентству “Інтерфакс-Україна” група компаній DIM.

“За даними аналітиків групи компаній DIM та галузевих спостережень, якщо темпи другого півріччя не впадуть нижче, ніж у першому то за підсумками року місто отримає приблизно 12-14 тис. нових квартир, що на 15-20% менше, ніж торік. При цьому обмежена пропозиція при стабільному попиті сприятиме подальшому зростанню цін на первинному ринку на 10-15% до кінця року”, – йдеться у повідомленні групи.

За даними DIM, у першому півріччі 2025 року середня ціна на новобудови зросла приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, на сьогодні середні вартість квадратного метра у новобудовах становить близько $1 тис./кв. м в сегменті “економ”, $1,3 тис./кв. м – у “комфорті”, $2,2 тис./кв. м – у “бізнес”, $4,4 тис./кв. м – у “преміумі”.

Водночас темпи здорожчання житла на вторинному ринку столиці повільніші: у першій половині 2025 року ціни виросли на 8-10%, середня вартість квадратного метра на “вторинці” становить $2 тис./кв. м.

За словами молодшого партнера DIM Арсенія Насіковського, можливість заїхати у готове житло є основним фактором вибору житла на вторинному ринку. Втім, подальше скорочення пропозиції новобудов у разі погіршення безпекової ситуації також зміщатиме фокус на об’єкти “вторинки”.

“Вибір між “первинкою” і “вторинкою” у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця. Якщо покупець цінує формулу “заїжджай і живи” – обирає “вторинку”. Новобудови ж пропонують принципово інший рівень комфорту, у першу чергу – новий рівень безпеки, що дуже важливо в умовах війни, сучасні планування, енергоефективність, наявність укриттів і паркінгів”, – пояснив експерт.

За прогнозом DIM, відновлення обсягів введення новобудов до довоєнного рівня можна очікувати не раніше кінця 2027 року. На сьогодні же у продажу на ринку столиці перебуває лише 140-145 житлових комплексі, що на чверть менше, ніж до війни.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.