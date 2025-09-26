Інтерфакс-Україна
Економіка
10:32 26.09.2025

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

2 хв читати
Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

Зменшення пропозиції на ринку житлової нерухомості Києва та стабільний попит зі сторони покупців утримують тренд на зростання цін на новобудови, до кінця року вартість квадратного метра виросте на 10-15%, повідомила агентству “Інтерфакс-Україна” група компаній DIM.

“За даними аналітиків групи компаній DIM та галузевих спостережень, якщо темпи другого півріччя не впадуть нижче, ніж у першому то за підсумками року місто отримає приблизно 12-14 тис. нових квартир, що на 15-20% менше, ніж торік. При цьому обмежена пропозиція при стабільному попиті сприятиме подальшому зростанню цін на первинному ринку на 10-15% до кінця року”, – йдеться у повідомленні групи.

За даними DIM, у першому півріччі 2025 року середня ціна на новобудови зросла приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, на сьогодні середні вартість квадратного метра у новобудовах становить близько $1 тис./кв. м в сегменті “економ”, $1,3 тис./кв. м – у “комфорті”, $2,2 тис./кв. м – у “бізнес”, $4,4 тис./кв. м – у “преміумі”.

Водночас темпи здорожчання житла на вторинному ринку столиці повільніші: у першій половині 2025 року ціни виросли на 8-10%, середня вартість квадратного метра на “вторинці” становить $2 тис./кв. м.

За словами молодшого партнера DIM Арсенія Насіковського, можливість заїхати у готове житло є основним фактором вибору житла на вторинному ринку. Втім, подальше скорочення пропозиції новобудов у разі погіршення безпекової ситуації також зміщатиме фокус на об’єкти “вторинки”.

“Вибір між “первинкою” і “вторинкою” у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця. Якщо покупець цінує формулу “заїжджай і живи” – обирає “вторинку”. Новобудови ж пропонують принципово інший рівень комфорту, у першу чергу – новий рівень безпеки, що дуже важливо в умовах війни, сучасні планування, енергоефективність, наявність укриттів і паркінгів”, – пояснив експерт.

За прогнозом DIM, відновлення обсягів введення новобудов до довоєнного рівня можна очікувати не раніше кінця 2027 року. На сьогодні же у продажу на ринку столиці перебуває лише 140-145 житлових комплексі, що на чверть менше, ніж до війни.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #dim #новобудови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 21.08.2025
Частка угод з розстрочками на ринку новобудов України сягає в середньому 65% – девелопери

Частка угод з розстрочками на ринку новобудов України сягає в середньому 65% – девелопери

16:43 18.08.2025
Життя в форматі LIFETIME: DIM презентував новий флагманський проєкт

Життя в форматі LIFETIME: DIM презентував новий флагманський проєкт

15:44 08.07.2025
Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

12:10 03.07.2025
Внесення частини застави за Чернишова було особистим рішенням співробітниці DIM - пресслужба компанії

Внесення частини застави за Чернишова було особистим рішенням співробітниці DIM - пресслужба компанії

11:19 01.07.2025
DIM вікрив продажі в комплексі The One

DIM вікрив продажі в комплексі The One

19:06 19.06.2025
Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2%

Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2%

10:24 25.04.2025
Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

06:24 11.04.2025
Новобудови в Одесі показали найбільший ріст цін у I кварталі, у Львові динаміка сповільнилася – "ЛУН"

Новобудови в Одесі показали найбільший ріст цін у I кварталі, у Львові динаміка сповільнилася – "ЛУН"

12:14 12.11.2024
Ціни на новобудови в Києві зросли на 16,6% за рік - OLX

Ціни на новобудови в Києві зросли на 16,6% за рік - OLX

11:20 06.09.2024
Середні ціни в новобудовах Києва від початку року зросли майже на 8% - M4U

Середні ціни в новобудовах Києва від початку року зросли майже на 8% - M4U

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА