Інтерфакс-Україна

Події

06:24 11.04.2025

Новобудови в Одесі показали найбільший ріст цін у I кварталі, у Львові динаміка сповільнилася – "ЛУН"

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Львів за підсумками січня-березня 2025 року утримує перше місце за вартістю квадратного метра у нових будинках – 55,6 тис. грн, проте найбільше зростання середньої ціни за квадрат зафіксовано в Одесі – на 14%, до 45,6 тис. грн.

"Середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. У першому кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, проте найвище здорожчання продемонструвала Одеса – "плюс" 14%, а середня вартість квадратного метра в місті досягла 45,6 тис. грн", – йдеться у щоквартальному звіті ринку нерухомості "ЛУН".

Так, середня ціна на львівські новобудови за останні півроку знизилася на 2% і склала 55,6 тис. грн/кв. м. Аналогічний показник зниження продемонстрували новобудови Ужгорода – "мінус" 2%, до 47,9 тис. грн.

Незважаючи на незначне падіння, львівські та ужгородські новобудови зберегли за собою перше та третє місця у топі найдорожчих. Друге місце посів Київ, де середня ціна практично не змінилася і складає 53,7 тис. грн/кв. м, зазначається у звіті.

Відчутне зростання ціни також зафіксовано у Рівному – "плюс" 8%, до 39,6 тис. грн/кв. м, Чернігові –"плюс" 7%, до 31,4 тис. грн/кв. м, Тернополі – "плюс" 6%, до 30,1 тис. грн/кв. м та Івано-Франківську – "плюс" 6%, до 35,4 тис. грн/кв. м.

За даними "ЛУН", найдорожчі однокімнатні квартири з мінімальною вартістю на первинному ринку представлені у Львові (2,6 млн грн), Києві (2,4 млн грн) та Чернівцях (1,9 млн грн).

За підсумками першого кварталу найактивніше продажі новобудов розпочинали забудовники Львівської області – 15 проєктів (25 за півроку), а також у Закарпатській області – п'ять проєктів (13 за півроку) області, а також сумарно у Києві і Київській області - три і вісім проєктів відповідно.

"Загалом за півроку у країні почали продажі у 95 житлових комплексах, 51 з яких вивели на ринок у першому кварталі 2025 року. Як бачимо, в Україні за півроку продажі завершились у 91 ЖК, що співрозмірно із кількістю нових ЖК, які розпочали продажі", – зазначив "ЛУН".

Джерело: https://lun.ua/misto/report-1-2025.pdf

Теги: #регіони #новобудови #ціна

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