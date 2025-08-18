Життя в форматі LIFETIME: DIM презентував новий флагманський проєкт

Група компаній DIM провела презентацію свого нового флагманського проєкту - преміального житлового комплексу The One, розташованого в самому серці столиці на вулиці Мечникова, 7б. Подія зібрала провідні агенції нерухомості, партнерів та інвесторів, які першими ознайомилися з оновленою концепцією та амбітними планами розвитку об’єкта.

Захід розпочався з property-туру на будівельному майданчику, де наразі ведуться активні роботи. Будівництво вже випереджає графік, що гарантує своєчасне завершення проєкту.

Андрій Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM, розпочав презентацію та розповів про результат багаторічної роботи над проєктом:

"Перша концепція з’явилася ще 9 років тому, але час і місто змінилися. Тож ми прийняли сміливе рішення перезапустити проєкт, оновити не лише архітектуру, а й філософію простору. Дали нове ім’я, новий сенс і нове бачення преміальної нерухомості під назвою The One".

Оновлений проєкт успішно пройшов державну експертизу, повністю відповідає чинним ДБН, перевірений ДІАМ і зареєстрований у ЄДЕССБ.

Під час свого виступу Арсеній Насіковський, молодший партнер групи компаній DIM, зазначив: The One - не просто сучасна вежа класу преміум, а єдиний житловий комплекс з сервісом 5-зіркового готелю та унікальною концепцією LIFETIME TOWER у сердці столиці.

Усього 140 квартир та понад 6000 м2 ексклюзивних сервісів та інфраструктури, серед яких:

- панорамні краєвиди на 360°;

- підземний паркінг із першими автоліфтами;

- закрита територія з цілодобовою охороною;

- LIFETIME-центр площею 1400 м2 з wellness SPA та теплим басейном на терасі, доступним цілий рік;

- дві концептуальні зони відпочинку - Front Yard і Secret Garden;

- вперше в житловому комплексі - системи нанофільтрації води та багаторівнева система очищення повітря з HEPA-фільтрами.

Арсеній Насіковський також зазначив:

"Це був перший проєкт класу преміум, який ми почали реалізовувати під час війни в Україні. Ще на етапі pre-sale ми реалізували майже 30% квартир і підтвердили наші гіпотези: люди готові інвестувати навіть на етапі котловану в якісні концептуальні проєкти з інноваційними інженерними рішеннями. Ми впевнені у своєму продукті й спостерігаємо високий попит на якісну преміальну нерухомість з унікальним функціоналом.

Наші інвестори також можуть бути впевнені в правильності своїх інвестицій, адже дефіцит земельних ділянок у центральних районах Києва обмежує пропозицію нового преміального житла, що сприятиме в майбутньому зростанню цін у цьому сегменті до $7000–8000 за м2".