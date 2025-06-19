Інтерфакс-Україна
Економіка
19:06 19.06.2025

Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2%

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Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2%

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Києва на середину 2025 року становить $1924/кв. м (у гривневому еквіваленті 80,1 тис. грн/кв. м), що на 1,2% нижче, ніж на початку року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

Згідно із дослідженням експертів компанії на основі власної аналітичної бази, вартість новобудов коливалась мінімально у всіх сегментах. При тому у більшості класів зафіксовано незначне збільшення: економ на 0,5% - до $1054/кв. м, у комфорті - на 1%, до $1325, у преміумі - на 2%, до $4498. Середні ціни у об’єктах бізнескласу втратили за півроку у ціні 0,4%, зараз $2394/кв. м.

"Ринок первинної нерухомості Києва дійсно демонструє поступове зростання цін, що зумовлено декількома ключовими факторами. Передусім це зростання собівартості будівництва, спричинене подорожчанням матеріалів, електроенергії, логістики, праці тощо. Нерухомість залишається надійним активом, особливо у періоди нестабільності, що стимулює інвестиційний інтерес", - коментує аналітик City One Development Олена Ширіна.

За її словами, традиційне зростання цін на етапах будівництва також відіграє роль – чим ближче до здачі об'єкта, тим дорожчими стають квартири. Інфляційний фактор підтримує тенденцію до укріплення вартості житла, оскільки нерухомість не втрачає цінності у періоди загального подорожчання.

За даними дослідження, станом на середину 2025 року у продажу 143 житлові комплекси, що на 25% менше, ніж на початку війни. У першій половині 2025 року у Києві стартували продажі у кількох нових житлових комплексах. Нові проєкти свідчать про стриману, але позитивну динаміку на ринку та спроби сформувати довгострокову пропозицію.

Під впливом нових очікувань покупців девелопери адаптують свої проєкти. Характерною особливістю цінової політики нових ЖК стала зворотна залежність між ціною та поверховістю – чим нижчий поверх, тим вища вартість, що є протилежним до попередніх тенденцій. Важливими є фактори автономності та безпеки. Дедалі більше новобудов оснащені резервним живленням (генератори, інвертори, сонячні панелі). А 75% новобудов передбачають укриття: підземні паркінги, підвали, спеціалізовані бомбосховища.

За даними аналітичної бази компанії, майже половина девелоперів у нових проєктах пропонують купівлю житла у межах державних програм "єОселя" та "єВідновлення".

У цілому ринок первинної нерухомості Києва у першому півріччі 2025 року демонструє стабільність, обережний девелоперський оптимізм та поступове відновлення інвестиційної довіри. За словами Шириної, слабкий попит у воєнний період обмежує активне зростання цін, оскільки багато покупців відкладають рішення щодо купівлі нерухомості. Це створює рівновагу між зростанням вартості якісних об’єктів та стримуванням ціноутворення через недостатню платоспроможність населення.

Навесні забудовники активізувались: почали піднімати ціни та запускати нові проєкти, спираючись на оптимізм щодо можливого завершення бойових дій. Проте загострення на фронті, обстріли та тривожні новини знову пригальмували цей імпульс, вплинувши на настрій споживачів і їхню готовність інвестувати.

"Після завершення активної фази війни очікується значне зростання вартості житла у якісних проєктах. Інвестори, які вкладуть кошти у надійні ЖК вже зараз, отримають максимальний приріст вартості у майбутньому", - пояснила Ширіна.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом. Спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

В портфелі City One Development - понад 1 млн 150 тис кв. м реалізованих об’єктів та 600 тис кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort", The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла" та ІП "Галіція".

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Теги: #київ #новобудови #ціна

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