Інтерфакс-Україна
Події
15:30 01.07.2025

БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в розшук акціонерів ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку (Київ) через доведення фінустанови до неплатоспроможності та завдання кредиторам збитків на понад 600 млн грн.

"Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших його службових осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, триває", - йдеться у пресрелізі БЕБ у вівторок, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.

Зазначається, що в  межах досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та здійснили низку перевірок. Порушення в діяльності фінансової установи були також підтверджені результатами службового розслідування та економічної експертизи.

Раніше слідство з’ясувало, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, вказуючи неіснуючі надходження готівки, вносили неправдиві дані про залишки у сховищі Київської регіональної дирекції (КРД) банку до актів ревізії та подавали до контролюючих органів недостовірну інформацію про фінансовий стан установи.

Фахівці НБУ неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки, однак банк відмовляв у доступі до сховища. Через порушення обмежень на проведення операцій Нацбанк визнав його проблемним, а згодом через подальше погіршення фінансового стану та бездіяльність менеджменту й акціонерів запровадив тимчасову адміністрацію, яка провела ревізію КРД та встановила недостачу готівки.

Згідно із релізом, в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та EUR42,5 тис. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

Фігурантам справи оголошено підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.218-1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у доведенні банку до неплатоспроможності - умисних діях із корисливих мотивів, вчинених пов’язаними з банком особами за попередньою змовою, що призвели до віднесення установи до категорії неплатоспроможних і завдали значних збитків кредиторам.

В рамках розслідування накладено арешт на майно мажоритарного акціонера банку орієнтовною вартістю 40 млн грн. До того ж підозрюваним висунуто цивільні позови на суму близько 400 млн грн.

Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року НБУ зарахував Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних через відсутність дієвих заходів для поліпшення фінансового стану та невиконання ним вимоги про усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку протягом визначеного строку після зарахування банку до категорії проблемних.

Укрбудінвестбанк було засновано у 2004 році. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли в країні.

Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами були Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також Наталя Шишова - 5,27%.

Теги: #беб #укрбудінвестбанк #розшук

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