Інтерфакс-Україна
Події
11:31 06.11.2025

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції



Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок, повідомляє поліція Києва в четвер.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")", - йдеться в повідомленні поліції столиці.

Згідно з повідомленням, Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

"Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначають в поліції.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Теги: #начальник #розшук #поліція

