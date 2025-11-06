Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок, повідомляє поліція Києва в четвер.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")", - йдеться в повідомленні поліції столиці.

Згідно з повідомленням, Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

"Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначають в поліції.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.