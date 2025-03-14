Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до вбивства громадського діяча Дем'яна Ганула в Одесі, і просить надати будь-яку інформацію щодо цього.

"Поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча. Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка з фото, просимо повідомити в поліцію за номерами телефонів: (380) 732555126, (380) 949498364 або на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Зображення розшукуваного, ймовірно, з відеокамер, додано до повідомлення Нацполіції.