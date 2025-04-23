Інтерфакс-Україна
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14:09 23.04.2025

Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta за порушення закону про цифрові ринки

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Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta за порушення закону про цифрові ринки

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала Apple Inc. і Meta Platforms Inc. на 500 млн євро і 200 млн євро відповідно за порушення вимог закону про цифрові ринки - Digital Markets Act (DMA).

"Рішення ухвалено після всебічного обговорення ситуації з компаніями, під час якого їм надали можливість детально викласти свої погляди і доводи", - йдеться в повідомленні регулятора.

ЄК дійшла висновку, що Apple обмежує можливість використання розробниками додатків каналів поширення поза App Store.

"Відповідно до DMA, розробники застосунків повинні мати змогу безоплатно інформувати клієнтів про альтернативні пропозиції поза App Store, направляти їх до цих пропозицій і давати змогу здійснювати купівлі", - ідеться в повідомленні.

Однак через обмеження, які запроваджує Apple, розробники не можуть повною мірою скористатися перевагами альтернативних каналів розповсюдження застосунків, а користувачі - дешевшими пропозиціями, зазначають у ЄК.

Apple не змогла довести, що чинні обмеження є об'єктивно необхідними, порахував регулятор, зажадавши від компанії усунути їх.

У разі Meta порушення стосуються методів збору та використання персональних даних користувачів. Так, Meta вимагає від користувачів Facebook і Instagram або погоджуватися на показ персоналізованої реклами, або щомісяця оплачувати підписку на сервіс без реклами. Така практика, на думку ЄК, є порушенням DMA.

Обом компаніям необхідно усунути порушення протягом 60 днів, інакше на них можуть чекати додаткові штрафні санкції.

Акції Apple додають у ціні 3,1% під час попередніх торгів у середу, папери Meta - 4,4%.

Теги: #apple #єк #meta

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