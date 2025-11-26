Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

Репарації постраждалим від сексуального насильства повинні бути невід’ємною частиною міжнародного компенсаційного механізму, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Україна виступає за те, щоб репарації за СНПК (сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом - ІФ-У) були невід’ємною частиною майбутнього міжнародного компенсаційного механізму", - сказала вона на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

За словами Кондратюк, це потрібно, щоб постраждалі отримали не лише підтримку, а й очікувану справедливість. Вона підкреслила, що сексуальне насильство як зброя війни повинно мати конкретну ціну, "щоб безкарність агресора була зламана не тільки на юридичному, а й на матеріальному рівні".

"І, до речі, ніякої амністії військовим злочинцям у мирних переговорах і в мирних планах", - наголосила віцеспікерка.

Вона нагадала, що Україна просить міжнародних партнерів підтримувати репараційні програми, посилювати міжнародний тиск на Російську Федерацію за злочини СНПК.

"Проміжні репарації – це… перший крок у ширшій системі міжнародної відповідальності Російської Федерації", - зазначила народна депутатка.