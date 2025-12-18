Інтерфакс-Україна
12:27 18.12.2025

Мінекономіки продовжило до 23 грудня прийом заявок на відбір у НР енергокомпаній та збільшило на 2 кількість вакансій в УРМ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оновило оголошення про відбір кандидатів в наглядові ради низки підприємств енергетичної галузі, продовживши термін прийому заявок на конкурс з 21 грудня до 23 грудня та збільшивши кількість вакансій в НР АТ "Українські розподільні мережі" з п’яти до семи членів.

Як зазначається в повідомленні Мінекономіки на сайті в четвер, відповідне рішення прийняла комісія з відбору членів наглядових рад суб’єктів господарювання, до складу якої входять представники Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту, Міненерго та Фонду держмайна України (ФДМУ).

Як з’ясував інтернет-портал "Енергореформа", згідно зі статутом АТ "УРМ", остання редакція якого затверджена наказом Міненерго 14 грудня, кількість членів його НР становить 7 осіб: 4 незалежних та 3 представників держави.

Таким чином, триває відбір на такі посади в НР: "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) – 2 представники держави, "Українські розподільні мережі" – 4 незалежних та 3 представники держави, "Оператор ринку" – 3 незалежних та 2 представники держави, "Центренерго" – 3 незалежних та 2 представники держави, "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – 1 незалежний член та 1 представник держави, "Енергоатом" – 3 представники держави, "Укренерго" – 1 представник держави, "Укргідроенерго" – 1 представник держави.

Всього відбираються 11 незалежних членів наглядових рад та 15 представників держави.

Як повідомлялося, вперше конкурс був оголошений 15 грудня з кінцевим строком подання документів: до 21 грудня 2025 року до 18:00 (за київським часом).

Серед ключових вимог до кандидатів – щонайменше п’ять років на керівних посадах у державному та/або приватному секторі економіки у сфері енергетики, вища освіта, володіння українською та англійською для громадян України або лише англійською - для іноземних громадян. Крім того серед вимог – здатність приділяти не менше 50 робочих днів на рік виконанню обов’язків.

Зазначається, що кандидати можуть подаватися до кількох компаній одночасно, про що слід окремо зазначити у заяві для участі у відборі.

Уряд взявся за перезавантаження наглядових рад енергокомпаній після оприлюднення Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) справи "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Зокрема, додатком до постанови Кабміну №1596 від 3 грудня 2025 затверджено порядок відбору нових членів наглядових рад в ТЕК, згідно з яким створена конкурсна комісія. Її головою призначений глава Мінекономіки Олексій Соболев. До комісії мають входити два представники Мінекономіки, по одному представнику Мінфіну, Мін’юсту та держоргану, який управляє об’єктом держвласності.

У випадку найбільших державних компаній, в яких членів НР обирає номінаційний комітет за участю іноземних представників, цей порядок застосовується тільки для відбору членів ради – представників держави. Але й в цьому разі конкурсна комісія надсилає обрані кандидатури номінаційному комітету. 

Згідно з постановою №1596, Кабмін доручив Міненерго та ФДМУ звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – "УРМ".

Минулого тижня глава Міненерго Артем Некрасов звільнив всіх членів НР "УРМ", по двоє – "Оператора ринку" та ОГТСУ. Рішень Фонду держмайна про звільнення членів НР компаній з його сфери управління немає (йдеться про "Центренерго" та "Енергетичну компанію України"). Натомість ФДМУ 9 грудня зазначив, що у зв’язку зі зміною процедури відбору та призначення членів наглядових рад державних ЕКУ та "Центренерго" подані раніше кандидатами документи на конкурс не можуть бути прийняті до розгляду, а Мінекономіки оголосить нові конкурси.

