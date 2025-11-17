Кабмін затвердив план дій щодо оновлення наглядових рад і виконавчих органів держкомпаній ПЕК

Кабінет міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо повне перезавантаження енергетичного сектору. На засіданні уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Зокрема: НАЕК "Енергоатом" — формування нового складу наглядової ради; НАК "Нафтогаз" — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України"); "Укргідроенерго" — призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу; Оператор ГТС України — оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу; НЕК "Укренерго" — оновлення представника держави у наглядовій раді; ПАТ "Центренерго", ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад; "Гарантований покупець" — перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради; оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.

"Першочергове завдання цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому". Координація виконання плану покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про прогрес будемо звітувати регулярно", - написала прем’єр.