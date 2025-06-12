Інтерфакс-Україна
Події
16:25 12.06.2025

Сибіга: За тиждень рівно 100 днів, як Україна погодилася на припинення вогню, РФ продовжує відкидати пропозицію США

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Сибіга: За тиждень рівно 100 днів, як Україна погодилася на припинення вогню, РФ продовжує відкидати пропозицію США
Фото: 152 ОЄБр

За тиждень виповнюється рівно сто днів, як Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь, водночас Росія продовжує відкидати цю пропозицію Вашингтона, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час спільної з колегами заяви до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі Сибіга повідомив, що проінформує союзників про актуальну ситуацію на полі бою, російські удари проти цивільних, відсутність конструктиву з російського боку щодо мирних зусиль.

"За тиждень виповнюється рівно сто днів як Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь. Росія продовжує відкидати цю пропозицію. Путін досі уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість Росія представила у Стамбулі набір старих і нереалістичних ультиматумів", - сказав він.

Міністр підкреслив, що росіяни не змінили свою риторику, "ще раз продемонструвавши глобально, всьому світу, свою неадекватність".

"І це при тому, що США очікували, що ці пропозиції мають бути придатними для виконання та реалістичними", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що "все це свідчить про те, що дипломатія задобрювання не діє на Росію", і Москва продовжує зневажати мирні зусилля світу.

"Настав час дипломатії тиску. Лише тиск здатен змусити Росію шукати миру. Економічний, військовий та політичний тиск", - закликав глава МЗС.

Теги: #припинення_вогню #терміни #сибіга

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