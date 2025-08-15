Три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті, без постраждалих

АТ "Укрзалізниця" повідомила про сходження на Закарпатті у п’ятницю трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 "Запоріжжя-Солотвино", обійшлося без постраждалих.

"Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає", - написала компанія у Телеграм-каналі.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку.

В "Укрзалізниці" зауважили, що приміський поїзд №6581 сполученням "Королево-Батьово" буде обмежено до станції "Виноградів", а пасажирів рейсу №84 "Солотвино-Київ" просять дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут.

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", - додали в "Укрзалізниці" "УЗ".