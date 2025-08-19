Інтерфакс-Україна
Економіка
14:47 19.08.2025

"Укрзалізниця" запровадила "Е-Замовлення" на перевезення порожніх вагонів

 АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустило новий функціонал на "E-Портал УЗ-Карго" - "Е-Замовлення" - на перевезення порожніх вагонів, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компании Валерій Ткачов у Telegram.

За його інформацією, сервіс надає можливість подавати заявки онлайн, відстежувати їх статус у режимі реального часу та працювати без зайвих паперових процесів.

На початковому етапі логічні контролі працюватимуть у режимі попередження, щоб усі замовники змогли поступово пристосуватися до нового інтерфейсу.

Перевірка обов’язкової наявності узгодженого "Е-Замовлення" під час оформлення перевізного документу здійснюватиметься орієнтовно з 1 вересня 2025 року.

Сервіс буде доступним у розділі "E-Портал УЗ-Карго".

Детальніше про його ведення можна дізнатися у розділі "інструкції користувача", розміщеному у реєстрі "Е-Замовлень" ("і") та у відповідному блоці головної сторінки "особистого кабінету".

 

