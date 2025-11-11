Заступник міністра фінансів анонсував купівлю двоповерхових вагонів

Фото: https://mof.gov.ua/uk

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає придбання ще 100 вагонів на суму близько 5,7 млрд грн, серед яких перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, йдеться у релізі міністерства.

На зустрічі з керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC) та представниками українського бізнесу 10 листопада він зазначив, що придбання двоповерхових вагонів зможе оптимізувати витрати на перевезення пасажирів, оскільки кількість місць збільшиться до 80%, тоді як витрати на обслуговування – лише приблизно на 10%.

"У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння ", – цитуються у релізі слова заступника міністра.

В АТ "Укрзалізниця" наразі не змогли прокоментувати агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію.

Під час зустрічі Кави з представниками бізнесу окремо розглядалося питання про початок у 2026 році будівництва євроколії від польського кордону до Львова.

"У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп – Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року", – додав Кава.