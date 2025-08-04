"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки у розмірі 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею 118 АЗК, а також іншим майном під брендом Shell в Україні.

"Інші 49% підприємства належать Фонду державного майна України (ФДУ), тобто, держава наразі є кінцевим власником 100% "Альянс Холдинг" і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів", - повідомила "Укрнафта" у понеділок.

За словами виконувача обов'язків директора АТ "Укрнафта" Юрія Ткачука, загалом, разом із заправками Shell, під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.

"Дякую Наглядовій раді "Укрнафти" за стратегічне бачення розвитку компанії та конструктивні сміливі рішення, а також акціонерам - НАК "Нафтогаз України" та Міністерству оборони України - за підтримку важливих ініціатив (…) І окрема подяка Фонду державного майна України, що управляє другим пакетом акцій компанії, за надійне партнерство у проєкті", - сказав він.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) у січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення в дохід держави активів Худайнатова.

У результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.