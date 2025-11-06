Замголови профільного комітету Ради наполягатиме на фінансуванні держзамовлення на пасажирські вагони для КВБЗ

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку народний депутат Олексій Мовчан має намір відстоювати фінансування державного замовлення на пасажирські вагони для Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), яке наразі не передбачено проєктом державного бюджету на 2026 рік.

"Проєкт держбюджету на 2026 рік вже пройшов перше читання. І вперше за шість років мої пропозиції щодо фінансування держзамовлення на пасажирські вагони для ПАТ "Крюківський вагонзавод" не були враховані. Ця правка не пройшла бюджетний комітет. Але я не збираюся миритися з цим рішенням", - написав Мовчан у Facebook.

Він додав, що вже звернувся з листом до премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та Міністерства фінансів України і працює спільно з урядом та Укрзалізницею щоб відстояти це фінансування.

Мовчан нагадав, що держава вже почала цю програму - у 2025 році між УЗ та КВБЗ укладено контракт на 100 вагонів, 60 з яких мають бути поставлені у 2026 році, для чого необхідно закласти у бюджет 5,79 млрд грн - це післяплата за вже виготовлені вагони і нове замовлення на наступні.

"Без цих коштів зупиниться виробництво, тисячі людей у Кременчуцькому районі залишаться без роботи, сотні підприємств-суміжників зупинять цехи. А ще – це деградація цілого машинобудівного сектора, який ми роками намагались зберегти", - підкреслює нардеп.

Крім того, додає він, участь у виробництві вагонів беруть понад 160 українських підприємств.

Мовчан також зазначив, що за останні п’ять років парк пасвагонів скоротився на третину, понад 1 тис. вагонів списано через аварійний стан. Щороку вибуває ще понад сто.

"Я продовжую працювати, щоб отримати фінансування для Крюківського вагонзаводу. Бо коли держава вкладає у КВБЗ — вона вкладає у свою залізницю, у своїх людей, у власне майбутнє. І це той випадок, коли мовчати не можна", - додає він.

Своєю чергою Крюківський вагонзавод зазначає, що разом з підприємствами-суміжниками за державним замовленням "Укрзалізниці" постачає нові пасвагони у рамках публічного інвестпроєкту "Придбання пасажирських вагонів", який передбачає закупівлю 366 од., з яких 200 од.- у 2026-2027 роках.

"Уже понад 25 груп комплектуючих, які раніше закуповували через імпорт, почали виготовляти вітчизняні виробники. Локалізація виробництва вагонів складає більш ніж 75%", - йдеться в повідомленні на сайті заводу.

КВБЗ зазначає, що станом на жовтень поточного року вже закінчено поставку 66 вагонів за укладеними 2023 року договорами, а поставка вагонів в рамках підписаного контракту на 100 од. розпочнеться 2026 року до початку літніх перевезень.

"Колективи підприємств галузі пасажирського вагонобудування сподіваються на державну підтримку уряду та Верховної Ради і мають надію, що, незважаючи на складні часи, фінансування для наступного держзамовлення буде включено до держбюджету України на 2026 рік", - йдеться у повідомленні.

КВБЗ (Кременчук Полтавської обл.) виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні поїзди локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.