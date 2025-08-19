"Укрзалізниця" збільшила пасажирські перевезення на 4,8% до минулого року

"Укрзалізниця" (УЗ), монопольний залізничний оператор, за період з 11 по 17 серпня перевезла 644 тис. пасажирів, що на 4,8% або майже на 30 тис. більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

"Як і в попередні пікові тижні чимало напрямків, де попит перевищує пропозицію в 5-7 разів. Маємо продовжувати замовляти нові вагони, винаходити ресурс на ще більші обсяги ремонтів, рушити з місця програму нарощення кількості потягів Інтерсіті!" - написав голова правління УЗ Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook.

За даними компанії, порівняно із попереднім тижнем перевезення також збільшилися – на 1,1%.

Згідно до статистики, кількість перевезених одним вагоном пасажирів за тиждень досягла в середньому 476, що на 8,2% більше за аналогічний період 2024 року.

Окрім того кількість пасажирів у дитячих групах зросла у 1,5 рази – до 29,8 тис., а кількість перевезених військових через спецрезерв – у 2,4 рази, до 12,5 тис.

Окремо у статистиці зауважили, що найбільше пошуків за минулий тиждень було на напрямки в обидві сторони "Київ-Львів" – 151,6 тис. запитів проти 21,8 тис. місць. Напрямок "Київ-Одеса" – 92,3 тис. запитів проти 19,1 тис. наявних місць, "Київ-Харків" – 69,2 тис. пошуків і 18,5 тис. місць, "Київ-Перемишль" – 65 тис. запитів проти наявних 22,8 тис. місць та напрямок "Київ-Дніпро" – 55 тис. пошуків і 16,9 тис. місць.

Поточним рішенням від "УЗ" є збільшення ефективності використання вагонів, а саме після прибуття зі свого основного рейсу, вагони йдуть у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у першому півріччі 2025 року збільшило пасажиропотік на 1,2% порівняно з першим півріччям 2024 року– до 13,52 млн. Це на 23% більше за показник січня-червня 2023 року, повідомляв раніше Перцовський у Facebook.