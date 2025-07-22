"Укрзалізниця" законтрактувала у КВБЗ 5 пасажирських вагонів нових моделей

"Укрзалізниця", національний залізничний оператор, підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) договір про закупівлю п'яти пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями у габариті "Т" та таким чином завершила процедури контрактування цього року у КВСЗ 100 пасажирських вагонів за відповідною бюджетною програмою.

"Сьогодні завершено процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці". У межах загального замовлення у 100 вагонів, сигнальна партія у п'ять вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації (50 років) та вміщуватиме більше пасажирів — до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах)", – зазначила компанія у пресрелізі у вівторок.

Згідно з ним, вартість закупівлі чотирьох пасажирських вагонів нового покоління склала близько 95 млн грн за один, а одного вагона з купе для перевезення пасажирів з інвалідністю – 98,3 млн грн. За розрахунками "Укрзалізниці", у перерахунку на одне місце та з урахуванням довшого терміну корисного життя вагону та більших міжремонтних інтервалів, закупівля вагонів нового покоління виходить економічнішою та ефективнішою за купівлю стандартних вагонів.

Строк поставки вагонів — 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів, йдеться у релізі.

"За умови додаткового фінансування з Державного бюджету "Укрзалізниця" зможе й надалі розширювати програму оновлення рухомого складу, зокрема, нарощувати долю вагонів нового покоління", – наголосила компанія та нагадала, що з 2021 року за кошти державного бюджету було законтрактовано 266 нових пасажирських вагонів.

Як повідомлялося, раніше в цьому році "Укрзалізниця" уклала з КВБЗ договір на поставку до 2029 року 95 спальних купейних вагонів, з них 88 вагонів купейних спальних з купе відпочинку провідника (КУП) та сім спальних вагонів, обладнаних для перевезення осіб у кріслі колісному та з купе начальника поїзда (КУПІ). Згідно з інформацією у "Прозорро", ціна одного вагона типу "КУП" - 46,895 млн грн (без ПДВ) і 56,27 млн грн (з ПДВ), типу "КУПІ" – 49,800 млн грн (59,76 млн грн).

Загалом ціна договору на 95 вагонів (з ПДВ) – 5 млрд 370 млн 440,4 тис. грн. Умовами передбачено аванс у розмірі 58% протягом 14 робочих днів з дати отримання заявки від "Укрзалізниці".

Раніше, за підсумками тендера восени 2023 року, "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ договір на виготовлення 44 пасажирських вагонів (з них 9 – плацкартних) за 1,951 млрд грн (з ПДВ) з умовою поставки до 31 грудня 2025 року.

У грудні того ж року "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ контракт на поставку 22 нових пасажирських вагонів на 980,45 млн грн (з ПДВ) до 30 червня 2026 року.

До весни 2023 року КВБЗ завершив виконання замовлення "Укрзалізниці" на поставку 100 пасажирських вагонів за договором 2021 року на понад 3 млрд грн.

КВБЗ виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні поїзди локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

У 2024 році завод реалізував 1,096 тис. вантажних вагонів, що майже на 10% перевищує продаж у довоєнному 2021 році. Також були поставлені "Укрзалізниці" перші 15 пасажирських вагонів з контрактів на 66 од. Чистий прибуток склав 81,08 млн грн супротив збитку 143,76 млн грн 2023 року.