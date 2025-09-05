В Ужгороді відкрили першу ділянку євроколії до Чопа - Укрзалізниця

На Закарпатті відкрили першу ділянку євроколії між Чопом та Ужгородом, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Ужгород став першим обласним центром України, який отримав пряме сполучення євроколією з країнами ЄС. Будівництво колії між Чопом та Ужгородом розпочалося у 2024 році й менш ніж за рік було завершене попри війну та всі складнощі", - ідеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку громад та територій, віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, ця ділянка в 1435 мм та протяжністю 22 км між Чопом та Ужгородом. Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом.

"Уже з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні, 5 вересня. Сьогодні разом із президентом України Володимиром Зеленським, європейськими партнерами та представниками залізничних компаній ми відкрили цей проєкт", - наголосив Кулеба.

У свою чергу, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, зазначив, що цей проєкт є важливим етапом розбудови європейської залізничної мережі в Україні.

За його словами, в 2026 році планується електрифікація цієї ділянки та початок будівництва євроколії у напрямку Львова, яке має бути завершено протягом 2-3 років.

"Цим проєктом українські залізничники вразили європейських партнерів - попри війну нам вдалося реалізувати його з випередженням графіка. Такою роботою українці довели, що готові втілювати ще амбітніші євроінтеграційні проєкти, а вкладені кошти швидко конвертуються у відчутний результат для людей", - сказав Перцовський.

