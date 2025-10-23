Інтерфакс-Україна
Події
05:48 23.10.2025

Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

1 хв читати

Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали лвоє працівників залізниці, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці", - написав він у телеграмі.

Григоров зазначив, що 35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому допомогу надали на місці.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/997

Теги: #сумська #постраждалі #жд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

21:00 22.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

18:10 22.10.2025
У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

17:07 22.10.2025
До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

16:21 22.10.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки РФ збільшилась до 15, серед них - двоє немовлят

Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки РФ збільшилась до 15, серед них - двоє немовлят

15:12 22.10.2025
До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

14:58 22.10.2025
До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

13:39 22.10.2025
До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

10:54 22.10.2025
Найгірше з електрикою в Чернігівській та Сумській областях – "Укренерго"

Найгірше з електрикою в Чернігівській та Сумській областях – "Укренерго"

10:21 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Фон дер Ляєн і Стармер підтримали санкції Трампа проти російських нафтових компаній

Трамп переконаний, що Індія майже повністю припинить експорт нафти з РФ до кінця року

Рютте підтримав дії США щодо нових санкцій проти РФ та відзначив лідерство Трампа в зусиллях щодо припинення війни РФ

Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців

Трамп вважає, що Путін зараз готовий до переговорів

Трамп скасував зустріч з Путіним

Мінфін США вводить санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла" та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА