05:48 23.10.2025
Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників
Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали лвоє працівників залізниці, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.
"Цієї ночі ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці", - написав він у телеграмі.
Григоров зазначив, що 35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому допомогу надали на місці.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/997