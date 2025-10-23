Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали лвоє працівників залізниці, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці", - написав він у телеграмі.

Григоров зазначив, що 35-річного чоловіка з пораненням госпіталізували, медики надають необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому допомогу надали на місці.

