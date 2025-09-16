Інтерфакс-Україна
16:32 16.09.2025

У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

Пацієнт Ужгородської міської лікарні загинув через пожежу, з медзакладу евакуйовано 69 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"Пожежа в Ужгородській міській лікарні: загорілася палата на п’ятому поверсі – загинув 74-річний пацієнт. Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося. До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією ДСНС, причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

 

