Події
20:02 08.12.2025

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг
Рятувальники локалізували пожежу в складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська у Харкові.

"Горіли приміщення на площі 400 м кв. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:58. О 18:05 її локалізовано. До її ліквідації залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, в тому числі пожежний потяг. Причина пожежі встановлюється.

