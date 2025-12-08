У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники локалізували пожежу в складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська у Харкові.

"Горіли приміщення на площі 400 м кв. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:58. О 18:05 її локалізовано. До її ліквідації залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, в тому числі пожежний потяг. Причина пожежі встановлюється.