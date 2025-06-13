Інтерфакс-Україна
Події
15:41 13.06.2025

Ужгородський ТЦ GrushevSky введено в експлуатацію

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Ужгородський ТЦ GrushevSky (Грушевського, 68) введено в експлуатацію в п’ятницю, анонсована дата відкриття - 26 липня, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Розробником концепції та ексклюзивним брокером ТЦ GrushevSky є компанія Urban-x, девелопер - будівельна компанія МКВ, чотириповерховий комплекс загальною площею в 4 тис. кв. м збудовано за проєктом архітектурного бюро Mytrichko Syma. Проєкт реалізувався за приватні інвестиції в $5 млн.

Серед ключових орендарів - продуктовий маркет "Амбар", "Копійочка", магазини одягу Sinsay, ANDI, FAMO. У складі комплексу передбачена фуд-зона з літньою терасою, дитячий центр із магазином, ігровою кімнатою та зоною для розвитку. Також на території ТЦ облаштована парковка.

Теги: #тц_grushevsky #ужгород

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