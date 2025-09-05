Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття ділянки залізниці стандартної ("європейської") колії 1435мм між Ужгородом і Чопом Закарпатської області, що дозволить організувати безпересадкове залізничне сполучення між Ужгородом і низкою столиць країн Європи.

"Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він анонсував будівництво ділянки колії 1435мм до Львова. "Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, на будівництво залізничної колії 1435 мм на ділянці Чоп-Ужгород у 2025 році передбачено 946,04 млн грн із необхідних 1,14 млрд грн. У 2024 році на нього було виділено 202,38 млн грн. Загальна вартість проєкту - 1,3 млрд грн. Половина цієї суми була профінансована з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Проєкт став переможцем у конкурсі CEF у 2022 році. У межах проєкту також був відремонтований міст та оновлені комунікації.

Очікується, що в результаті реалізації проєкту між Ужгородом і Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка - 1520 мм і євроколія - 1435.