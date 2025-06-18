Інтерфакс-Україна
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15:14 18.06.2025

В Ужгороді зводять найбільший торгово-розважальний центр Закарпаття - Nestoria Plaza

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В Ужгороді зводять найбільший торгово-розважальний центр Закарпаття - Nestoria Plaza

У самому серці Закарпаття триває реалізація масштабного девелоперського проєкту — торгово-розважального центру Nestoria Plaza, який претендує на статус флагмана ритейл-інфраструктури всього регіону. Загальна площа комплексу становитиме 32.000 м² (GBA), з орендопридатною площею (GLA) 20.100 м².

Об’єкт розташований на вулиці Баб’яка — у найгустонаселенішому житловому районі Ужгорода. Саме ця локація сьогодні є головним осередком нового житлового будівництва в місті. Упритул до Nestoria Plaza, на площі понад 23 гектари, ведеться масштабна комплексна забудова двох нових мікрорайонів, розрахованих більш ніж на 7 500 квартир. Вони безпосередньо межують із уже сформованим, щільно заселеним житловим масивом, що створить потужний людський трафік і стабільний попит на товари та послуги. Завершення будівництва ТРЦ заплановане на IV квартал 2026 року. Станом на червень 2025 року ступінь готовності об'єкта перевищує 50%.

Nestoria Plaza орієнтований на широку зону охоплення — понад 780 000 потенційних відвідувачів, включно з мешканцями прикордонних регіонів Словаччини та Угорщини. Це надає проєкту унікального міжнародного масштабу.

"Nestoria Plaza — це більше, ніж торговий центр. Це інфраструктурна платформа нового покоління, що відповідає сучасним вимогам до комфорту, функціональності та масштабу. Ми впевнені, що цей об’єкт стане важливою складовою економічного розвитку регіону", — зазначає Володимир Чекалов, генеральний директор Urban-X, компанії-розробника концепції та ексклюзивного брокера проєкту.

У концепції Nestoria Plaza закладено формат повноцінного сімейного торгово-розважального комплексу з фокусом на всі вікові групи. Проєкт передбачає:

  • понад 100 магазинів провідних українських і міжнародних брендів;
  • продуктовий супермаркет площею 2.700 м²;
  • сучасну фуд-корт зону та розважальні простори;
  • присутність міжнародних операторів, раніше не представлених у регіоні;
  • паркінг на 400 автомобілів;
  • очікувану середньоденну відвідуваність — 16.250 осіб.

Ключові переваги Nestoria Plaza:

  • Унікальний мультимедійний фасад;
  • Висока комерційна концентрація в зоні охоплення;
  • Всього 1 км до кордону зі Словаччиною та 25 км — до Угорщини;
  • Відсутність прямої конкуренції в Ужгороді;
  • Високий рівень інвестиційної привабливості локації.

Nestoria Plaza стане регіональним магнітом ритейлу та дозвілля, задаючи нові стандарти в сегменті торгової нерухомості західної України. В умовах зростання населення, активного розвитку житлової забудови та стабільної логістики, центр сформує нову комерційну екосистему для всього Закарпаття.

 

Теги: #nestoria #urban #чекалов #x #ужгород #plaza

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