Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:37 03.06.2025

Цього літа в Ужгороді з’явиться новий центр тяжіння для містян - сучасний торгово-розважальний комплекс GrushevSky

1 хв читати
Цього літа в Ужгороді з’явиться новий центр тяжіння для містян - сучасний торгово-розважальний комплекс GrushevSky

На вулиці Грушевського 68 відкриється простір нового формату - GrushevSky.

Тут усе продумано до дрібниць: від зручного розташування до концепції шопінгу, що відповідає потребам активного міського життя.

GrushevSky - це не просто ТЦ. Це місце, де поєднуються стиль, комфорт і функціональність. Простір, створений для тих, хто цінує якість сервісу, сучасну інфраструктуру та зручність під рукою.

Серед перших орендарів - продуктовий маркет з широким вибором: від щоденних покупок до побутових дрібниць.

"GrushevSky - важлива частина міської екосистеми. Ми орієнтуємось на локальну аудиторію, комфорт, сервіс і якісний мікс арендаторів, щоб зробити цей об’єкт справжнім центром тяжіння району", - розповідає Володимир Чекалов, генеральний директор компанії Urban-X, яка виступає розробником концепції та ексклюзивним брокером проєкту.

Усередині - ще більше зручностей: простора фуд-зона з улюбленими операторами, дитячий центр із магазином, ігровою кімнатою та простором розвитку - усе для дозвілля родиною.

GrushevSky - це місце, куди хочеться повертатися. Простора парковка, сучасний дизайн і комфортне зонування роблять його ідеальним для щоденного відвідування.

Ужгород чекав на такий проєкт. І він уже привертає увагу не лише національних ритейлерів, а й міжнародних брендів.

Теги: #grushevsky #urban_x #чекалов #ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 12.04.2025
В Ужгороді відкрився McDonald’s з цілодобовим McDrive

В Ужгороді відкрився McDonald’s з цілодобовим McDrive

16:02 09.04.2025
"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

08:40 09.04.2025
Мінкультури спростовує інформацію про дозвіл на зведення багатоповерхівки на набережній в Ужгороді

Мінкультури спростовує інформацію про дозвіл на зведення багатоповерхівки на набережній в Ужгороді

12:27 28.03.2025
McDonald's відкриє два нових ресторани в Ужгороді та Мукачеві

McDonald's відкриє два нових ресторани в Ужгороді та Мукачеві

17:32 21.03.2025
В Ужгороді відбудеться найбільша благодійна медична конференція в Україні: "Breast Weekend 2.0"

В Ужгороді відбудеться найбільша благодійна медична конференція в Україні: "Breast Weekend 2.0"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Стійкість, стратегія, інвестиції: про що говорили на форумі Forbes Money

Українсько-китайський діловий діалог для розвитку партнерства

II Інвестиційний форум Асоціації правників України

У Києві провели допрем’єрний показ документального фільму про гуманітарне розмінування "Тиха земля"

Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій

Заява від Асоціація "АВЛУ" щодо підтримки ініціативи Президента України

Бійці 112 бригади ТрО Києва отримали автівку від волонтерів "Української команди"

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

УВКБ ООН зміцнює підтримку з надання тимчасового житла для переміщених родин, відновлюючи установи у п'яти областях

UKRNAFTA запускає літню акцію: знижки на бензин до 3 грн/л

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА