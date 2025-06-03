Цього літа в Ужгороді з’явиться новий центр тяжіння для містян - сучасний торгово-розважальний комплекс GrushevSky

На вулиці Грушевського 68 відкриється простір нового формату - GrushevSky.

Тут усе продумано до дрібниць: від зручного розташування до концепції шопінгу, що відповідає потребам активного міського життя.

GrushevSky - це не просто ТЦ. Це місце, де поєднуються стиль, комфорт і функціональність. Простір, створений для тих, хто цінує якість сервісу, сучасну інфраструктуру та зручність під рукою.

Серед перших орендарів - продуктовий маркет з широким вибором: від щоденних покупок до побутових дрібниць.

"GrushevSky - важлива частина міської екосистеми. Ми орієнтуємось на локальну аудиторію, комфорт, сервіс і якісний мікс арендаторів, щоб зробити цей об’єкт справжнім центром тяжіння району", - розповідає Володимир Чекалов, генеральний директор компанії Urban-X, яка виступає розробником концепції та ексклюзивним брокером проєкту.

Усередині - ще більше зручностей: простора фуд-зона з улюбленими операторами, дитячий центр із магазином, ігровою кімнатою та простором розвитку - усе для дозвілля родиною.

GrushevSky - це місце, куди хочеться повертатися. Простора парковка, сучасний дизайн і комфортне зонування роблять його ідеальним для щоденного відвідування.

Ужгород чекав на такий проєкт. І він уже привертає увагу не лише національних ритейлерів, а й міжнародних брендів.