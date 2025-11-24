Інтерфакс-Україна
15:36 24.11.2025

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall (вул. Гагаріна/Блистіва), повідомила пресслужба компанії UTG, яка виступила розробником концепції та ексклюзивним брокером.

Згідно з концепцією, площу рітейл-парку заплановано в 3 тис. кв. м. У листопаді запрацювала перша черга - 2,3 тис. кв. м та паркінг на 56 машино-місць.

У рітейл-парку розташовано популярний бренд жіночого та чоловічого одягу Sinsay площею близько 1086 кв. м, "Епіцентр home" площею понад 461 кв. м, магазин харківської меблевої фабрики "Константа" тощо. Планується розмістити кілька кав’ярень у додаткових площах, що добудовуються.

Ритейл-парк (англ. retail park) — економічний формат торговельних центрів, розроблений у США і популярний у європейських країнах. Він передбачає розміщення окремих магазинів навколо великого паркування.

"Запит на формат рітейл-парків в Україні суттєвий, вони проєктуються і будуються по всій країні. Але, на відміну від європейських країн, де рітейл-парки облаштовують за межею міста, в нас вони розташовуються переважно в межах міст", – підкреслила директор компанії UTG Євгеніїя Локтіонова.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

