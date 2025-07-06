Інтерфакс-Україна
Події
06:41 06.07.2025

У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації

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У Ніжині на Чернігівщині через ураження електричним струмом на залізничному вокзалі загинув 15-річний хлопець, ще одна дівчина дістала важкі травми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, 15-річний хлопець і 19-річна дівчина залізли на дах вагона на території Ніжинського залізничного вокзалу, де зазнали удару струмом.

Рятувальники зняли постраждалих із вагона та передали медикам. Хлопець загинув, а дівчина перебуває в реанімації.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45528

Теги: #чернігівська #жд #жертва

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