У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації

У Ніжині на Чернігівщині через ураження електричним струмом на залізничному вокзалі загинув 15-річний хлопець, ще одна дівчина дістала важкі травми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, 15-річний хлопець і 19-річна дівчина залізли на дах вагона на території Ніжинського залізничного вокзалу, де зазнали удару струмом.

Рятувальники зняли постраждалих із вагона та передали медикам. Хлопець загинув, а дівчина перебуває в реанімації.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45528