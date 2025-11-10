Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 10.11.2025

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

Фото: НБУ

Офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні до оподаткування в 2024 році отримували у середньому 11 379 грн, це на третину більше, ніж у 2023 році — 8 685 грн, та у майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн), повідомив Opendatabot із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Ресурс нагадав, що в перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли — до 7 135 грн на місяць.

Середня зарплатня в ритейлі дуже різниться, зазначив Opendatabot. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі "Бюро Вин" (GoodWine) - понад 82 тис. грн на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також представник Індексу опендатабота "АТБ-Маркет", де працює понад 46 тис. працівників, а середня зарплатня — понад 52 тис. грн/міс.

У мережі магазинів "Рошен " (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством "Ізюминка ") працюють майже 1,2 тисячі співробітників, які у середньому заробляють трохи більше ніж 41 тис. грн/міс.

Сервіс привернув увагу, що з десятки компаній із найвищими зарплатами лише дві — "Розетка.УА" (інтернет-магазин "Розетка") та "АТБ" — потрапили до Індексу опендатабота 2025, який охоплює найбільших і найстабільніших гравців ринку. У самому Індексі середній рівень зарплат теж доволі різний: від 57 тис. грн/міс. у "Розетці" до 26-27 тисяч грн/міс. у "Форі" та "Новусі. "Метро Кеш енд Кері Україна" тримається посередині — близько 36 тис./міс.

Попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін", що працюють під брендами "Шар@", "АНЦ", "Копійка", "Не хворій") підняла середню оплату більш ніж у шість разів за рік, "ДЦ Україна" (мережа магазинів Watsons) — утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" і мережа магазинів "Єва" — у понад двічі.

Дослідження Opendatabot проводилося на основі даних фінансової звітності великих ритейл-компаній — із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників. Вибірка включала не лише продавців, але й решту складу компанії. 

Теги: #зарплати #ритейл

