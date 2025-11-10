Ворог пошкодив енергооб'єкти у кількох областях, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів цілодобово

Чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень енергооб’єктів у кількох областях, повідомило Міністерство енергетики України в Телеграм-каналі у понеділок.

"Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак", – зазначили у відомстві.

Міненерго також підтвердили інформацію про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) та графіків обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів та бізнесу сьогодні у понеділок з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Своєю чергою, за інформацією НЕК "Укренерго", до кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись ГПВ обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, одночасно діють і ГОП для промисловості та бізнесу.

Як попередили споживачів у Міненерго, актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, про зміни в енергопостачанні слід дізнаватись на сторінках обленерго регіону.