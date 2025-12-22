Сили оборони відбили з початку доби майже 200 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 190 бойових зіткнень ще на 10 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2924 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося шість атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, дві з яких із реактивних систем залпового вогню.

Також противник шість разів атакував позиції українських захисників на південно-слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Загризове та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій противника у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На слов’янському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки.

На костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка, сім боєзіткнень досі тривають.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції українських військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили 10 атак у районі населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. Авіація противника завдала ударів по Воздвижівці, Степногірську, Лисогірці, Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rk9MHPSmBPx8bXU1HFXXUznWNQYtfer1xFrZztDcj4oZo6UmyzK7swBQp7C1Cfgel