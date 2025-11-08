Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

Фото: ДСНС

Через російський комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України минулої ночі пошкоджено декілька великих енергообʼєктів — на Полтавщині, Харківщині та Київщині, служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів (Полтавська обл.), повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко

"Ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергообʼєктів — на Полтавщині, Харківщині та Київщині. (…) Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус — на оперативному відновленні тепла, світла і води", - написала вона у телеграм-каналі у суботу.

За її словами, вже проведено селекторні наради з головами ОВА, є доповіді про ситуацію на обʼєктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби. Працюють пункти незламності.

"Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг", - додала вона.

"У Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Обʼєкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами", - зазначила прем'єрка.

Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.