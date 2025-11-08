Інтерфакс-Україна
Події
11:33 08.11.2025

Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

1 хв читати
Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів
Фото: ДСНС

Через російський комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України минулої ночі пошкоджено декілька великих енергообʼєктів — на Полтавщині, Харківщині та Київщині, служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів (Полтавська обл.), повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко

"Ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергообʼєктів — на Полтавщині, Харківщині та Київщині. (…) Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні. Фокус — на оперативному відновленні тепла, світла і води", - написала вона у телеграм-каналі у суботу.

За її словами, вже проведено селекторні наради з головами ОВА, є доповіді про ситуацію на обʼєктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби. Працюють пункти незламності.

"Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг", - додала вона.

"У Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Обʼєкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами", - зазначила прем'єрка.

Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.

Теги: #атака_рф #енергообєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 08.11.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

10:25 08.11.2025
Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

09:41 08.11.2025
У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

11:09 07.11.2025
РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК та Одещині та завдала ударів по інших об’єктах в низці областей

РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК та Одещині та завдала ударів по інших об’єктах в низці областей

11:57 31.10.2025
Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

16:44 27.10.2025
РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

11:02 27.10.2025
Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

09:36 20.10.2025
РФ вночі вкотре влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

РФ вночі вкотре влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

17:04 15.10.2025
Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

10:32 09.10.2025
РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

ВАЖЛИВЕ

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

На Київщині введено екстрені відключення світла, графіки не діють

У Краматорському районі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини через обстріл ворога

Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА