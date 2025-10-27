Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

Станом на ранок 27 жовтня внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема, у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", - повідомила НЕК "Укренерго" в понеділок.

За інформацією системного оператора, сьогодні, у понеділок, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів (ГОП), які будуть діяти в окремих регіонах з 07:00 до 19:00.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози, сильного вітру на ранок 27 жовтня були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.

Як повідомлялося з посиланням на енергохолдинг "ДТЕК" та операторів системи розподілу (ОСР), у понеділок зранку "Укренерго" також застосовувала графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Черкаській, Житомирській та Кіровоградській областях. Пізніше ГАВ були скасовані і замість них введені ГПВ.