Інтерфакс-Україна
Події
11:02 27.10.2025

Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

1 хв читати
Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

Станом на ранок 27 жовтня внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема, у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", - повідомила НЕК "Укренерго" в понеділок.

За інформацією системного оператора, сьогодні, у понеділок, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів (ГОП), які будуть діяти в окремих регіонах з 07:00 до 19:00.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози, сильного вітру на ранок 27 жовтня були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.

Як повідомлялося з посиланням на енергохолдинг "ДТЕК" та операторів системи розподілу (ОСР), у понеділок зранку "Укренерго" також застосовувала графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Черкаській, Житомирській та Кіровоградській областях. Пізніше ГАВ були скасовані і замість них введені ГПВ.

Теги: #відключення_світла #енергообєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 24.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

11:35 23.10.2025
Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

16:09 22.10.2025
"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

15:25 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

13:57 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

09:36 20.10.2025
РФ вночі вкотре влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

РФ вночі вкотре влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

11:31 17.10.2025
На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

13:43 16.10.2025
Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

17:04 15.10.2025
Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Сибіга підтвердив запрошення Віткоффа в Україну

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ОСТАННЄ

Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

Сибіга підтвердив запрошення Віткоффа в Україну

Сили оборони зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

Керівник охорони провідного університету Дніпра коригував ворожі удари - СБУ

Мовний омбудсмен: Мову потрібно не просто знати - її треба любити й боронити, як і Батьківщину

На Сумщині за минулу добу одна людина загинула, 16 поранені

Екстрені відключення світла запроваджені в понеділок в Києві та низці областей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА