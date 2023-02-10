На Одещині українська ППО збила 4 "Шахеди", які атакували об'єкти енергетичної інфраструктури

На Одещині українська протиповітряна оборона в п'ятницю збила 4 "Шахеди", які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Максим Марченко ввечері.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм", - написав Марченко у телеграм-каналі.

Крім того, за словами голови ОВА, ППО збила над Одеською областю 13 ворожих ракет.