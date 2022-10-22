Події

10:47 22.10.2022

Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

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Ворог у суботу вранці завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, внаслідок чого в декількох населених пунктах Одеського району зникло світло, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

"Вранці ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури області, внаслідок чого в кількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго і ДТЕК роблять все, щоб в найкоротші терміни відновити роботу електромереж", - написав він у Telegram-каналі.

Теги: #обстріли #одеська_обл

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