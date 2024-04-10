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22:01 10.04.2024

Четверо з 14-ти постраждалих унаслідок ракетного удару по Одеській області у важкому стані

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Четверо з 14-ти постраждалих унаслідок ракетного удару по Одеській області у важкому стані

Четверо людей із 14 постраждалих унаслідок ракетного удару в середу ввечері по Одесі перебувають у тяжкому стані, ще п'ятеро - у стані середньої тяжкості, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 21:40 відомо про 14 постраждалих унаслідок вечірньої російської ракетної атаки по Одеському району. Серед них чотири людини зараз у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя, п'ять - у стані середньої тяжкості та ще п'ятеро осіб мають легкі поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, серед постраждалих 4-річна дівчинка, у якої осколкове поранення спини і контузія. Вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Також Кіпер зазначив, що серед загиблих чотирьох людей була 10-річна дівчинка.

Як повідомлялося, Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом ракетного обстрілу транспортно-логістичної інфраструктури на Одещині, внаслідок чого загинуло четверо людей і ще поранено 14 людей, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #одеська_обл

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