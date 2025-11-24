Інтерфакс-Україна
19:09 24.11.2025

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій у період з 15 по 21 листопада становить близько 2 тис. людей, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно із повідомленням пресслужби міністерства у понеділок, всього з 1 червня поточного року евакуйовано понад 129 тис. осіб, з них понад 15 тис. дітей та 4 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Раніше, з 9 по 14 листопада, було евакуйовано 3 тис. осіб, а ще за тиждень до того – близько 6 тис.

Як повідомило міністерство, Координаційний штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення прийняв рішення про обов'язкову евакуацію дітей і їхніх батьків із окремих населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де ситуація залишається небезпечною.

Триває також евакуація підопічних інтернатних закладів Запорізької області до відповідних установ у більш безпечних регіонах країни.

Як повідомлялося, на даний час в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім: п'ять у м.Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П'ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два – на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три – у Волинській області в місті Ковель, ще по одному в Миколаєві та Запоріжжі.

 

