Бійці 3 армійського корпусу розповіли, як використовують зарядні станцій від "Української команди": "для роботи дронів та зв'язку"

Бійці Третього армійського корпусу заявили, що на передовій є необхідними джерела автономного живлення, адже від них залежить робота дронів та систем зв’язку. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу "Українська команда", який нещодавно передав військовим велику партію зарядних станцій з додатковими батареями.

"Ми робимо ставку на технологічність. Ми цінуємо наших людей, і заміняємо їх технологічними рішеннями. Зарядні станції такого типу – це дійсно потрапляння в ціль, в точку. Вони використовуються у всіх напрямках – такі як НРК (наземні роботизовані комплекси), дрони, зв'язок різного виду. Ці всі речі працюють у нас тільки від живлення", - зазначив військовослужбовець 3 армійського корпусу з позивним "Фалкон".

Він наголосив, що підтримка українського народу, яку отримують військові через волонтерів, є дуже важливою для ефективного ведення бойових дій.

"Підтримка, яка є від "Української команди", від якої ми отримали ці станції. Підтримка, яка є безпосередньо від українського народу, - вона дуже важлива. Від імені всіх захисників України та безпосередньо від Третього армійського корпусу висловлюю вдячність за міцну громадську позицію та допомогу", - наголосив військовий.

Нагадаємо, нещодавно волонтери "Української команди" передали партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" та іншим військовим підрозділам.

Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

