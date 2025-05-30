Бійці 112 бригади ТрО Києва отримали автівку від волонтерів "Української команди"
Волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Автівку отримали бійці 112 бригади, які боронять Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди".
"Передали черговий позашляховик 11 окремому батальйону спеціального призначення 112 бригади ТрО міста Києва. У перші місяці повномасштабного вторгнення ці хлопці звільняли від орків Херсонщину та Миколаївщину. А нині б’ють ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що автомобіль потрібен бійцям для кращого виконання бойових завдань.
"На цій війні перемагає той, хто швидше. Тому колеса на передовій - не розкіш, а шанс. Упевнений: це авто допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання та збереже життя", - сказав Палатний.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 80 одиниць автомобільної техніки. А також 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ тощо. Загалом - 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.