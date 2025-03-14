На переговорах категорично не можна обговорювати скорочення ЗСУ, це гарантія існування незалежної України - Палатний

Під час майбутніх перемовин в жодному разі не можна обговорювати скорочення Збройних сил України та військово-промислового комплексу. Україна має зберегти 500-тисячну професійну та технологічну армію з достойними зарплатами, а також дронові та ракетні програми. Про це заявив перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка", голова ЦВК партії Артур Палатний.

"Єдина реальна гарантія існування України та існування мирної Європи – це Збройні сили України. Головна річ, яку категорично не можна обговорювати в перемовинах з США, ЄС і Росією – це будь-які послаблення, зменшення чи обмеження ЗСУ. Не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту з гігантом-людожером під боком. Якщо ми на це погодимось, територія не матиме жодного значення, як і будь-чиї гарантії безпеки. ЗСУ мають бути сталою величиною серед усіх перемінних у формулі майбутнього миру", - написав Артур Палатний.

Також не може обговорюватись зменшення нашого ВПК, наголосив Палатний.

"Жодного скорочення ракетних програм, програм з виготовлення дронів та іншої зброї! Ми вже проходили снарядний голод від затягування з постачанням ракет, наданих іншими державами. Скорочення цих програм – це перетворення навіть численної армії на гарматне м’ясо. Ми ж повинні за найвищу цінність мати життя захисників та захисниць", - наголосив він.

Палатний також розповів, яким бачать майбутнє ЗСУ в партії УДАР.

Перш за все це має бути 500-тисячна професійна технологічна армія, ядро якої складатимуть військові, які повернуться з фронту та виявлять бажання захищати Україну далі.

"Чим більшими та сильнішими будуть ЗСУ, тим меншим у росіян буде бажання "павтаріть". Тим триваліше на Європейському континенті буде мир та спокій", - наголосив Палатний.

Мінімальний рівень зарплати військового має бути не нижчим за той, що зараз отримують бійці на передовій, аби військова служба залишалася престижною та забезпечувала гідний рівень життя.

"Цифра у десяток мільярдів євро не є значною сумою для масштабів ЄС, який натомість отримає потужну стіну захисту на кордоні з "одичалими". І задача української влади пояснити європейцям, що сильна армія України на європейських кордонах – це вигідна інвестиція в їхню безпеку. І платити за це мають наші європейські партнери", - упевнений Палатний.

Він також зазначив, що Україна розробила унікальні ракетні та дронові технології, які стануть основою стратегії сучасних армій світу. І ці напрацювання потрібно обов’язково зберегти та розвинути.