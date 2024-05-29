Мартиненко завжди боровся за правду - Палатний

Засновник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко завжди боровся за незалежну журналістику, заявив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний.

"Його внесок у розвиток свободи слова в країні неможливо переоцінити. Мартиненко був відданий своїй справі, завжди боровся за правду і незалежну журналістику. Він залишиться в пам'яті багатьох як людина, яка змінила медійний простір України на краще", - написав Палатний у Фейсбуці.