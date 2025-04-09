Інтерфакс-Україна

Економіка

10:45 09.04.2025

ФДМ закликав НААН надати дані про земельні ділянки і не перешкоджати їхньому раціональному використанню

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Фонд державного майна України (ФДМ) закликав Національну аграрну академію наук (НААН) до прозорості та діалогу і наполягає на наданні інформації щодо 1736 земельних ділянок загальною площею 135 тис. га та їхнього реального використання для наукових цілей, повідомило відомство в Facebook.

"Жодного "заволодіння" землею не відбувається. Йдеться виключно про передачу частини земель, які не використовуються або використовуються неефективно, до державного підприємства "Резерв" для прозорого управління. Ці землі не продаються, не приватизуються й не вилучаються з державної власності", - наголосив ФДМ.

При цьому Фонд нагадав, що ДП "Резерв" є другим оператором проєкту "Земельний банк", яке створено для ефективної передачі державних земель у користування на конкурентних засадах через систему "Prozorro.Продажі". Його створення передбачене державною стратегією, оскільки ТОВ "Державний земельний банк" не може отримати такі землі в постійне користування - за законом це може зробити тільки держпідприємство. В майбутньому ДП "Резерв" об’єднають з аналогічними структурами в єдиний державний земельний банк.

У ФДМ наголосили, що не мають наміру вилучати в НААН земельні ділянки, які реально використовуються для польових досліджень, селекції, тваринництва чи підготовки кадрів. Не йдеться також про земельні ділянки, які належать закладам освіти, а лише про землі, які перебувають у користуванні НААН, однак не мають підтвердження щодо їхнього наукового призначення.

ФДМ акцентував на тому, що продуктивність означає не гектари, а результат, і навів як приклад отримані 2024 року НААН 3,4 млрд грн із 276 тис. га, які перебувають у землекористуванні академії.

"Це в рази нижче показників ефективного приватного сектору. При цьому велика частина прибутку формується не завдяки науці, а за рахунок комерційного землеробства, яке іноді не має жодного відношення до досліджень", - наголосив Фонддержмайна.

Він нагадав, що земля є національним ресурсом, і вона має працювати в інтересах держави особливо в умовах війни, коли бюджет потребує фінансових надходжень.

"Ми не можемо дозволити собі утримувати тисячі гектарів під "наукову потребу", яка не підтверджується об’єктивною діяльністю", - зауважили в ФДМ і закликали НААН до прозорості та діалогу.

ФДМ проаналізував землі НААН і визначив для передачі до "Земельного банку" 1736 ділянок загальною площею 135 тис. га. Ще 69 тис. га мають нерухомість або є непридатними для інвестування. Ці дані у травні 2024 року було передано НААН для уточнення. Проте за 10 місяців від НААН надійшла лише одна відповідь - щодо передачі 65 тис. га, з яких 50 тис. га знаходяться в окупації, а реально придатними є 7 тис. га.

Через відмову НААН від конструктивної співпраці ФДМ ухвалив рішення включити в проєкт "Земельний банк" усі ділянки без нерухомості — щоб припинити тіньове використання земель, які не приносять користі державі. НААН має надати чіткий та аргументований список підприємств і ділянок, які їм справді потрібні. Протидію НААН у Фонді назвали спробою зберегти контроль над занедбаними активами під гаслами "наука і розвиток".

"Наша мета — зробити державну землю джерелом наповнення бюджету, створення робочих місць, підтримка армії та реформ. Ми будуємо нову інституцію управління стратегічними ресурсами України - впорядковану, підзвітну і відкриту", - резюмували в ФДМ і закликали НААН розділити цей державницький підхід.

Теги: #земельні_ділянки #фдм #наан

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