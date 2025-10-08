Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

Господарський суд міста Києва визнав незаконним і скасував рішення Київради про відведення приватному товариству земельної ділянки для автостоянки у Деснянському районі Києва, повідомила Київська міська прокуратура, яка подавала позов у справі.

"Суд зобов’язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді та знести самочинно збудований об’єкт нерухомості", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у середу.

Установлено, що Київською міською радою у порушення вимог земельного законодавства, поза процедурою земельних торгів, приватному товариству передали в оренду під автостоянку земельну ділянку площею 0,7136 га. Йдеться про землю вартістю майже 7 млн грн по вул. Оноре де Бальзака, 83-а. Строк оренди – 15 років.

Підприємство отримало земельну ділянку під стоянку як власник нерухомості площею майже 54 кв.м, розташованої на цій ділянці. Водночас встановлено, що ця будівля є об’єктом самочинного будівництва, оскільки комунальна земельна ділянка по цьому товариству чи іншим особам для будівництва не надавалась. "При цьому земельні ділянки для стоянки транспортних засобів є об’єктами дорожнього сервісу, земля під які надається в оренду за результатами земельних торгів. Відтак рішення Київради визнано судом незаконним та скасовано", - наголосила пресслужба Київської міської прокуратури.