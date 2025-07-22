Інтерфакс-Україна
Події
09:56 22.07.2025

Президент НААН відсторонений від посади після викриття на махінаціях із працевлаштуванням власного водія

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Президент НААН відсторонений від посади після викриття на махінаціях із працевлаштуванням власного водія
Фото: https://dbr.gov.ua/

Президента Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослав Гадзало відсторонений від посади рішенням Печерського районного суда міста Києва до завершення досудового розслідування.

"Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків… Через м’якість обраного запобіжного заходу, сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу, оскільки обґрунтовано вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у вівторок вранці.

Президент НААН підозрюється у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

"Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому. Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств. У 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було. Внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу", - повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що особистий водій президента НААН отримав за рахунок державного бюджету заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовцями НААН ще у серпні 2020 року, тоді з після цього Гадзалу була висунута низка підозр і він неозноразово відсторонявся від посади. Зокрема, його підозрювали у сприянні в призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, втручанні в діяльність працівника виконавчої служби, передаванні 150 тис. га сільгоспземель академії в користування приватним особам. Гадзало заперечував, що керівництво Академії отримує кошти за передачу землі під контроль іншим особам.

Теги: #розслідування #дбр #суд #наан

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