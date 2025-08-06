Інтерфакс-Україна
Події
14:18 06.08.2025

Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

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Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

Директору Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, інформують в Офісі генерального прокурора.

В повідомленні відомства в телеграм-каналі у середу повідомляється, що, за даними слідства, упродовж 2020–2022 рр. директор установи укладав додаткові угоди до договору контрактації з приватним підприємством, якими погоджував реалізацію сільськогосподарської продукції за цінами, суттєво нижчими за ринкові. При цьому він не врахував вимоги наказів керівництва НААН щодо обов’язкової реалізації зерна за цінами, не нижчими за біржові, та не перевірив фактичну ринкову кон’юнктуру.

"Унаслідок укладення таких угод і постачання продукції за заниженими цінами державна установа втратила майже 22 млн грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи. Загалом за цей період було реалізовано сільськогосподарської продукції на суму близько 90 млн грн, тоді як її ринкова вартість перевищувала 111 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Цій же особі, в межах розслідування іншого кримінального провадження, повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у службовому підробленні.

"Розслідуванням встановлено, що фігурантом провадження умисно внесено неправдиві відомості до актів виконаних робіт та договорів підряду, зазначивши майже на 100 га більшу площу земельних угідь, внаслідок чого завищено витрати на їх обробіток, чим заподіяно збитки на суму 932 тис грн", - повідомили у прокуратурі.

Підозрюваному вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Теги: #недбалість #установа #наан

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