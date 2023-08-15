Науковці створюють на Вінниччині "Агро кемп", який об'єднає 15 міні-ферм

Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України працює над створенням на Вінниччині центру, що об'єднає понад 15 модульних міні-ферм із вирощування сільськогосподарських тварин і птиці, рослин у закритому ґрунті, повідомила пресслужба НААН України.

"Головною метою нашого центру стане надання можливості всім зацікавленим отримати кваліфіковану допомогу в розбудові перспективних та нішевих галузей сільського господарства", - розповів директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Олександр Корнійчук.

Він додав, що цього, зокрема, потребуватимуть і ветерани, яким буде необхідна соціалізація та підтримка після закінчення війни. Також центр має допомогти диверсифікації сільського господарства.

Крім того, у планах науково-просвітницького центру "Агро кемп" розвиток екскурсійно-туристичного напряму.