Інтерфакс-Україна
Події
12:42 30.10.2025

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

1 хв читати

На Вінничині в лікарні померла семирічна дівчинка, поранена в результаті російського масованого удару 30 жовтня, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати", - написала Заболотна в телеграм-каналі.

Вона додала, що ще четверо людей постраждали внаслідок атаки – двоє дорослих госпіталізовані в стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації.

Теги: #вінницька_область

